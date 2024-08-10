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MEB'den yabancı ülke okullarıyla ilgili açıklama

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 11:27
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MEB’den yabancı ülke okullarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren yabancı ülke okullarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-25 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde Türk öğrenci kaydedilmeyeceğini açıkladı.

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