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Gaziantep'te fabrika yangını! 2 işi hastanelik oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 00:18 Güncelleme: 11.08.2024 00:19
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Gaziantep’te fabrika yangını! 2 işi hastanelik oldu

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 2 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü ancak fabrikada büyük hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 işçi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

2 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı fabrikada yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 işçi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangının çıktığı fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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