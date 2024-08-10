Gaziantep’te fabrika yangını! 2 işi hastanelik oldu

Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.