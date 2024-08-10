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Samsun’da korkunç ölüm! Peş peşe 2 otomobil çarptı hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:56 Güncelleme: 10.08.2024 23:56
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Samsun’da korkunç ölüm! Peş peşe 2 otomobil çarptı hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin çarptığı kadın kazanın etkisiyle savruldu ve burada başka bir otomobil daha çarptı. 2 otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

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