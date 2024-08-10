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Nevşehir'de takla atan otomobil köprü duvarına çarptı: Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:53
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Nevşehir’de takla atan otomobil köprü duvarına çarptı: Yaralılar var

Nevşehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada köprünün duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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