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Bolu'da sağanak! Şimşekler geceyi aydınlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:56
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Bolu’da sağanak! Şimşekler geceyi aydınlattı

Bolu’nun Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın beraberinde şimşekler geceyi aydınlattı.

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