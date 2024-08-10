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İzmir'de deniz seferlerine hava engeli

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:50
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İzmir’de deniz seferlerine hava engeli

İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı.

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