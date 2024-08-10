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Başkentte korkunç kaza! 20 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 01:46 Güncelleme: 10.08.2024 01:47
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Başkentte korkunç kaza! 20 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Elmadağ ilçesinde etkili olan yağmur sonrası ortalık resmen savaş alnına döndü. Kayganlaşan yol nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda araç yoldan çıkarak durabildi ve kazada yaralanan olmadı.

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