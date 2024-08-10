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Iğdır’da 4 araç birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 01:16
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Iğdır’da 4 araç birbirine girdi

Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Araçlardan sıkışan ve kurtarılan 4 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 4 araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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