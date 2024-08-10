10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Pendik'te İETT otobüsü çarptığı binada yıkım sürüyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:14
ABONE OL
Pendik’te İETT otobüsü çarptığı binada yıkım sürüyor

Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor. Geec saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. İşte detaylar...

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım çalışmalarının olduğu binadan bir kareYıkım çalışmalarının olduğu binadan bir kare

NE OLMUŞTU?

Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

Bina kolonlarına vuran İETT otobüsüBina kolonlarına vuran İETT otobüsü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör