Pendik'te İETT otobüsü çarptığı binada yıkım sürüyor
Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor. Geec saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. İşte detaylar...
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...
- SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?