Antalya’da hatalı U dönüşü kazayı getirdi! 3 araç birbirine girdi

Antalya'da 'U' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza, Alanya istikametinden Manavgat yönüne doğru seyir halinde olan Uçman Ekinci'nin kullandığı 15 ER 669 plakalı otomobilin, Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkiindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada meydana geldi. Aynı istikamette sağ şeritte seyreden ve yasak olmasına rağmen sol tarafa U dönüşü yapan Volkan Y.'nin kullandığı 07 ASP 712 plakalı otomobile, Uçman Ekinci'nin otomobili çarptı.