Antalya'da hatalı U dönüşü kazayı getirdi! 3 araç birbirine girdi
Antalya'da yasak olan yerden "U" dönüşü yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu. Olay sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da 'U' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Alanya istikametinden Manavgat yönüne doğru seyir halinde olan Uçman Ekinci'nin kullandığı 15 ER 669 plakalı otomobilin, Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkiindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada meydana geldi. Aynı istikamette sağ şeritte seyreden ve yasak olmasına rağmen sol tarafa U dönüşü yapan Volkan Y.'nin kullandığı 07 ASP 712 plakalı otomobile, Uçman Ekinci'nin otomobili çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 07 ASP 712 plakalı araç savrularak karşı şeride geçti ve Manavgat istikametinden Alanya yönüne gitmekte olan Yunus Emre Erdoğan'ın kullandığı 07 AEU 117 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. 15 ER 669 plakalı aracın sürücüsü Uçman Ekinci ve 07 AEU 117 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rukiye Erdoğan yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
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