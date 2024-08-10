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İstanbul'da dehşet anları! İBB aracıyla yol kesip sürücüyü dövdüler

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:14
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İstanbul’da dehşet anları! İBB aracıyla yol kesip sürücüyü dövdüler

İstanbul Ümraniye'de İBB'ye ait olan yol bakım aracı ile trafikte bir aracın önünü kesen 3 kişi, otomobilden inerek sürücüyü dövdü. Kavga anları kameraya yansıdı.

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