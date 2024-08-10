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Bilecik’te dehşet! Hayvan otlatırken naylona sarılı ceset buldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:51
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Bilecik’te dehşet! Hayvan otlatırken naylona sarılı ceset buldu

Bilecik’te hayvanlarını ormanda otlatan bir kadın gördüğü manzara ile dehşete düştü. Kemik parçaları gören kadın durumu hemen ihbar etti. İhbar üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, toprağa gömülü ceset buldu.

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