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Maganda kurşunu düğünü kana buladı! Ölü ve yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 22:45 Güncelleme: 10.08.2024 22:49
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Maganda kurşunu düğünü kana buladı! Ölü ve yaralı var

Giresun'da gelin ve damadın en mutlu gününde magandaların havaya ateş açması ile kan döküldü. Eynesil ilçesinde düğünde havaya rastgele sıkılan mermiler nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

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