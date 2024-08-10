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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.08.2024 23:33
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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