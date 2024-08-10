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Kocaeli'de motokurye dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 00:13 Güncelleme: 11.08.2024 00:13
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Kocaeli’de motokurye dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motokurye ve 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile motokurye 2 şahsı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından motokurye karakola giderek teslim oldu.

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