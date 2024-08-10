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Çorum'da dehşet! Bıçakla dükkana girdi: İş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 00:11
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Çorum’da dehşet! Bıçakla dükkana girdi: İş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

Çorum'da elinde bıçakla tütüncü dükkanına giren Emre Ö. (32), iş yeri sahibi Necip K. (28) tarafından tabanca vurularak ağır yaralandı.

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