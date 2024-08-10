Her köşesi ayrı bir anlamı temsil eden 8 köşe kasketi, 69 yıldır üretiyor

"ELAZIĞ'DA MESLEĞİ YAPAN 4 KİŞİ KALDIK"

Dağdelen "Mesleğe başladığımda şapka devrimiydi. Bütün tüccarlar şapka satıyordu. Şimdi artık kimse çalışmaya gelmiyor. Bir şapkacıda en az 3 kişinin çalışması gerek. Dükkanımda hem çırağım, hem kalfayım hem de ustayım. İşim çok zor. Günde 8-9 saat oturup sadece el işi yapıyorum. Günde 3 tane, en fazla 4 tane yapabiliyorum. Eskiden Gece 12'ye kadar çalışır, 10-12 tane şapka dikerdik. Şimdi Elazığ'da usta da kalmadı. Mesleğe başladığımda 10'dan fazla usta vardı. Şimdi ise Nevzat Yentur, Nihat Özbay ve Fethi Yentur ile ben, şapka diken 4 usta kaldık" diye konuştu.