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Kandıra'da 2 plajda denize girme yasağı: Bir gün daha uzatıldı...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:05
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Kandıra’da 2 plajda denize girme yasağı: Bir gün daha uzatıldı...

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek dün, 1 gün süreli yasaklanmıştı. Kaymakamlık aldığı karar doğrultusunda bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

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