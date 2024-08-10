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Asit ve klor birbirine karıştı! 6 otel çalışanı hastanelik oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:07
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Asit ve klor birbirine karıştı! 6 otel çalışanı hastanelik oldu

Antalya'da bulunan 4 yıldızlı otelin havuz bakımı sırasında asit ve klorun karışmasıyla oluşan koku nedeniyle 6 işçi zehirlendi. Etkilenen işçiler hastaneye kaldırılırken, ciddi bir durumları olmadığı öğrenildi.

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