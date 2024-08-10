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26 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! 91 kişi yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 08:31
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26 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! 91 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Narkoçelik-31 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 26 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 91 kişi yakalandı.

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