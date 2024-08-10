İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Alev alan yolcu otobüsü söndürüldü

Söndürülen yolcu otobüsü daha sonra olay yerinden çekildi



Yangın esnasında otobüste yolcu olarak bulunan ve büyük panik yaşayan Erdal Parlak yaşadıklarını şöyle anlattı: "Araba yolda 1-2 defa arıza yaptı. Çok fazla eşya vardı, bunun neticesinde herhalde bir duman oldu. Başta orta kapı açılmadı ama sonradan arkadaşlar açtılar. Çok şükür en azından çoluğumuza, çocuğumuza bir şey olmadan kurtulduk. Bir problem olmadı. Şoför arkadaşlar da yardımcı oldular. Daha dikkatli olabilirlerdi, çok fazla eşya yüklemeyebilirlerdi. Malatya'dan buraya gelirken de ufak tefek 1-2 olay yaşadık. Bu kadar eşya yüklemenin bize zarar vereceğini, arka koltuklara bir şey koyulmaması gerektiğini söyledim ama arkadaşlar çok dikkate almadılar. Şimdilik iyiyiz. Bir problem olmaz inşallah. Otobüste 35 kişi vardı. Malatya'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorduk."



Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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