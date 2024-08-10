İstanbul'da facia ucuz atlatıldı! Alev alan yolcu otobüsü söndürüldü
İstanbul Şişli'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangını fark eden şoförün uyarısı ile yolcular araçtan inerken, büyük bir facia ucuz atlatıldı.
İstanbul, Şişli'de şehirlerarası otobüsün seyir halindeyken motor kısmında yangın meydana geldi. Yangını fark eden şoförün uyarısı üzerine yolcular apar topar otobüsün içini boşalttı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
Olay saat 05.00 sıralarında İstanbul, Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan 4. Levent Metrosu'nun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya'dan İstanbul'a hareket etmek üzere yola çıkan 34 BN 3044 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halinde ilerlediği esnada motor kısmında yanma meydana geldi. Durumu fark eden otobüs sürücüsü hemen otobüsü yol kenarına park ederek, içeride bulunan yolculardan otobüsü boşaltmasını istedi.
Yolcular panik halinde apar topar otobüsten tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanman yaşanmazken olay yerine gelen polis ekipleri şeritlerle yolun bir bölümünü geçici olarak trafiğe kapatarak tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın otobüsün tamamı yanmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsün söndürülmesi sonrası yol tekrar araç trafiğine açılmaya başladı.
Yangın esnasında otobüste yolcu olarak bulunan ve büyük panik yaşayan Erdal Parlak yaşadıklarını şöyle anlattı: "Araba yolda 1-2 defa arıza yaptı. Çok fazla eşya vardı, bunun neticesinde herhalde bir duman oldu. Başta orta kapı açılmadı ama sonradan arkadaşlar açtılar. Çok şükür en azından çoluğumuza, çocuğumuza bir şey olmadan kurtulduk. Bir problem olmadı. Şoför arkadaşlar da yardımcı oldular. Daha dikkatli olabilirlerdi, çok fazla eşya yüklemeyebilirlerdi. Malatya'dan buraya gelirken de ufak tefek 1-2 olay yaşadık. Bu kadar eşya yüklemenin bize zarar vereceğini, arka koltuklara bir şey koyulmaması gerektiğini söyledim ama arkadaşlar çok dikkate almadılar. Şimdilik iyiyiz. Bir problem olmaz inşallah. Otobüste 35 kişi vardı. Malatya'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorduk."
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
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