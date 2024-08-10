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İstanbul Kağıthane'de yangın paniği! 12 katlı binanın çatısı alevler içinde

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 08:10 Güncelleme: 10.08.2024 09:15
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İstanbul Kağıthane’de yangın paniği! 12 katlı binanın çatısı alevler içinde

Son dakika haberine göre Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü.

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