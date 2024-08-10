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Elazığ’da yangın paniği! Müdahale sürüyor | Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:33 Güncelleme: 10.08.2024 23:33
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Elazığ’da yangın paniği! Müdahale sürüyor | Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde akşam vakti korku dolu anlar yaşandı. Meralık alanda çıkan yangını görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ediyor. Öte yandan rüzgarın da etkisi ile yangın büyüyerek ilerliyor.

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