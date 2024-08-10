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Düzce'de yolun karşısına geçmek isterken can verdi!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:59 Güncelleme: 10.08.2024 23:59
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Düzce’de yolun karşısına geçmek isterken can verdi!

Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan yaya hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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