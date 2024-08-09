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Yurt dışına çıkış harcının fiyatı ne zaman artacak? Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:02
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Yurt dışına çıkış harcının fiyatı ne zaman artacak? Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 500 lira olacağı tarihi duyurdu. Harcın 12 Ağustos'tan (Bu tarih de dahil) itibaren 500 TL'den satılacağı açıklandı.

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