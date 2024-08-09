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İstanbul'da trafiği aksatacak çalışma

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:03
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İstanbul’da trafiği aksatacak çalışma

Sağmalcılar trafiği 12 günlüğüne trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyük Şehir belediyesi Bayrampaşa'da yer alan Sağmalcılar Viyadüğün'de çalışma başlattı. Viyadüğün kapatılması trafiği arttıracak

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