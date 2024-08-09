09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Uludağ'ın eteklerinde 2 ahşap ev alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 14:02
ABONE OL
Uludağ’ın eteklerinde 2 ahşap ev alev alev yandı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede yan yana 2 ahşap evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. İtfaiye ekipleri dar sokaklardan geçemeyince alev alev yanan ahşap evler küle döndü. 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın sonrası küle dönen evler ise dronla havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör