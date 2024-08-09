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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:58 Güncelleme: 09.08.2024 14:00
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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Denizli’de motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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