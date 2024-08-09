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Erzurum'da işyerine kurşun yağmuru böyle görüntülendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:04
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Erzurum’da işyerine kurşun yağmuru böyle görüntülendi

Erzurum'da sanayi semtinde bir işyerine yapılan silahlı saldırıda adeta kurşun yağdırıldı.

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