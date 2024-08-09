Kocaeli'de akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşındaki genç yarım saatte "ne bakıyorsun" deyip 4 kişiyi bıçakladı

Daha sonra yaklaşık 250 metre ilerideki Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan M.T.'yi (16), ardından da yine Pertev Paşa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bıçaklayıp kaçtı. Yarım saatte arka arkaya gelen bıçaklanma ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.