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Sivas'ta çıkan yangın korkuttu: 4 büyükbaş hayvan telef oldu

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:38
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Sivas’ta çıkan yangın korkuttu: 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 300 saman balyası ise kullanılamaz hale geldi.

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