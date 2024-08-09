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Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki çift yaralandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:40
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Samsun’da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki çift yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki sürücü ve eşi yaralandı.

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