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Depremzede esnaf yarım asırdan fazla mesleğini ayakta tutuyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:31 Güncelleme: 09.08.2024 13:31
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Depremzede esnaf yarım asırdan fazla mesleğini ayakta tutuyor

Osmaniye'de asrın felaketinde iş yeri yıkılan 67 yaşındaki ayakkabı tamircisi Yılmaz Kartal Halitoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini konteyner çarşıda devam ettiriyor.

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