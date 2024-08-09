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Edirne'de aranması olan 14 hükümlü yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:42
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Edirne’de aranması olan 14 hükümlü yakalandı

Edirne ve Keşan ilçesinde polisin haklarında arama kararı bulunan hükümlülere yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 kişi yakalandı.

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