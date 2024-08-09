09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Evlerindeki yangını duyunca koşarak geldiler

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:04
ABONE OL
Evlerindeki yangını duyunca koşarak geldiler

Antalya'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahipleri, ekiplere anahtar yetiştirmek için koşarak geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör