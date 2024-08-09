09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Firari savcı İstanbul'da yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:44
ABONE OL
Firari savcı İstanbul’da yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ardahan eski Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ihraç savcı Zafer Yıldız Bağcılar'da yakalandı. Yıldız'ın örgütün hücre evinde yakalandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör