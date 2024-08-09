Metrobüste “Çantama baktın” kavgası! Su şişesindeki ‘buz’ silah sayıldı
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda akılalmaz bir olay meydana geldi. Metrobüste tanımadığı bir kadının çantasına bakmasına sinirlenen kadın çileden çıkarak tartışmaya başladı. Mahkeme taşınan kavgada ilginç bir karar çıktı.
Geçen ekim ayında İstanbul Beylikdüzü'ndeki evine gitmek için metrobüse binen üniversite öğrencisi Damla K. (22) tanımadığı bir kadının kendisine dikkatle baktığını fark etti. Bir süre sonra göz göze geldiği kadın, elindeki buzlu su şişesini Damla K'nın kafasına vurdu.
BUZLU SUYLA KAŞINI YARDI
Sabah'ın haberine göre Aldığı darbeyle kaşı patlayan ve kanlar içinde kalan Damla K, "Abla bana neden böyle yaptın" diye sorunca "Çantama mı bakıyorsun, çalacak mıydın" yanıtıyla bir şok daha yaşadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında kaçmak isteyen kadına metrobüs şoförü kapıları kapatarak engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırgan Tuğba G'yi (28) gözaltına aldı. Mağdur kadın ise hastaneye kaldırıldı.
ALKOL VE UYUŞTURUCU TEDAVİSİ ŞARTIYLA SERBEST KALDI
İfade veren Damla K, "Çantasına bakmıyordum. Kendisini de tanımıyorum ve neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" diyerek şikayetçi olurken, şüpheli Tuğba G. ise kolundaki rahatsızlıktan dolayı buz dolu su taşıdığını ve çantasının çalınacağını düşündüğü için sinirlendiğini, kolunu kaldırdığında suyun çarptığını iddia etti.
Sabıka geçmişinde "uyuşturucu madde kullanma" suçunu işlediği görülen şüpheli, uyuşturucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak dahil tedavi ve muayene tedbirine tabi olmak şartıyla adli kontrolle serbest kaldı.
BUZLU ŞİŞE SİLAHTAN SAYILDI, 9 AY CEZA ALDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı genç kızın kaşında 1 santimetrelik kesik olduğunu ve buz halinde olan su şişesinin silahtan sayıldığını belirterek Tuğba G'nin "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.
Mahkeme, mağdur kadının buz halindeki silahtan sayılan su şişesiyle yaralandığına dikkat çekerek "Kadına karşı basit yaralama" suçundan önce 6 ay hapsine sonrasında eylemin silahla gerçekleştiğini belirterek 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası ertelendi.
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