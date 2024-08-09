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Adana'da kıymalı baklava

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 10:57
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Adana’da kıymalı baklava

Kebabın başkenti Adana’da bir tatlıcının et ile tatlıyı birleştirip yaptığı “Kıymalı baklavayı” yiyen vatandaşlar önce şaşırdı sonra beğendi.

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