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İzmirli çiftçi tarlada kalan karpuzunu hayvanlara dağıttı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 10:31 Güncelleme: 09.08.2024 10:32
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İzmirli çiftçi tarlada kalan karpuzunu hayvanlara dağıttı

İzmir'in Tire ilçesinde 25 yıldır çiftçilik yapan ve aylarca emek verdiği mahsulü bu yıl tarlada kalan Hasan Erdem, 3 ton karpuzu Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ürünler buzdolabında soğutulduktan sonra hayvanlara verildi. Yazın en güzel meyvelerinden olan ve hayvanlar tarafından çok sevilen karpuz, park sakinlerinin 10 günlük ihtiyacını karşılayacak.

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