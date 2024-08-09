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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu! 5 zanlı yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 11:26
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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu! 5 zanlı yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 9 şarjör, 369 fişek, 45 bin dolar, 26 bin 650 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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