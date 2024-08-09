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Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 11:35
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Tekirdağ’da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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