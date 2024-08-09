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Konya'da kaçakçılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 11:24
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Konya’da kaçakçılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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