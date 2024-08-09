09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Arnavutköy'de hastaya giden ambulans ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi

İHA
Giriş: 09.08.2024 11:17
ABONE OL
Arnavutköy’de hastaya giden ambulans ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör