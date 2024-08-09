09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Konya'da fabrika yangını! Alevler gökyüzünü aydınlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 01:47
ABONE OL
Konya’da fabrika yangını! Alevler gökyüzünü aydınlattı

Konya'da bir plastik atık dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yürekler ağza getirdi. Panik dolu anların yaşandığı yangında alevler adeta gökyüzünü aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör