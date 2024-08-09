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Elazığ'da ormanlık alana yayılan arazi yangını kontrol altına alındı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 05:55
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Elazığ’da ormanlık alana yayılan arazi yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alana yayılan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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