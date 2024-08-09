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Burdur’da korku dolu anlar! Kaldırımda unutulan valiz paniğe neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 01:44
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Burdur’da korku dolu anlar! Kaldırımda unutulan valiz paniğe neden oldu

Burdur’da korku dolu anlar yaşandı. Otobüsten inen vatandaşın kaldırımda unuttuğu valizi nedeniyle panik yaşandı. Ekipler tarafından önlem alınarak yol trafiğe kapatılırken yapılan çalışmalar sonrasında valizin sahibi bulununca ekipler normale döndü.

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