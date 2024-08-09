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İstanbul’da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 16:49 Güncelleme: 09.08.2024 16:53
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İstanbul’da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

İstanbul’da 5 farklı ilçede evlerden hırsızlık yapan Fırat T. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı. 54 suç kaydı bulunan şüphelinin 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenilirken, şahsın hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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