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Kasten adam öldürme suçundan aranıyordu sonunda yakayı ele verdi

Muhammed Uzun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 09:49
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Kasten adam öldürme suçundan aranıyordu sonunda yakayı ele verdi

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs, Aydın'da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. şüpheli çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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