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Hatay depreminde zarar görmüş 16 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 09:27 Güncelleme: 09.08.2024 09:51
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Hatay depreminde zarar görmüş 16 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören binaların yıkım süreci devam ediyor. Mahkeme süreci ermiş 16 katlı bina iş makinasıyla kontrollü bir şekilde yıkılırken,vatandaşlar da binanın yıkılma anını izledi.

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