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Moladan çıkan otobüs karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 09:50 Güncelleme: 09.08.2024 09:50
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Moladan çıkan otobüs karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1 ölü

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde moladan çıktıktan kısa bir süre sonra karşı şeride geçen yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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